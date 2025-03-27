توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة

الخميس 27 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.

ووفقا للوكالة، كلف تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.

ويأتي هذا الاجراء في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأوضاع المعيشية والمعاناة للموظفين واستيعاب المتغيرات التي حدثت في سعر صرف العملة، وفقا لمصدر حكومي.

المصدر أوضح ان رئيس الوزراء والحكومة وبخطوات منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ كل ما من شأنه مراعاة الأوضاع المعيشية للموظفين، والمضي في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، وترشيد الانفاق وتوجيه النفقات الى الأولويات التي تنعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.