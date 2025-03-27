رسالة اشادة رئاسية لأبناء عدن الشجعان توجيه حكومي بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة أمريكا تصعد حملتها ضد الصين بالتضييق على شركات التكنولوجيا احذر- التعرق أثناء الأكل علامة على هذه الأمراض تعرف على 8 تمارين صباحية بسيطة تحسّن الذاكرة والتركيز ماسك ينظم إلى التحقيق حول فضيحة سيغنال بعد تسريب معلومات عسكرية عن اليمن ترامب يُصعد حربه التجارية ويفرض رسوما على السيارات المستوردة وكيل محافظة مارب الشيخ حسين القاضي: عاصفة الحزم لم تكن مجرد تحرك عسكري بل نقطة تحول إقليمي أفضت إلى تغييرات استراتيجية من عمق الصحراء وفي مضارب البدو بمحافظة حضرموت...حيث الإنسان يؤسس مركزا لمحو الأمية وينتشل نساء المنطقه من وحل الجهل الى واحات العلم. مركز الفلك الدولي يقول كلمته بشأن موعد عيد الفطر وهل تحري الهلال يوم السبت ممكنة؟
قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه بإطلاق وصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، وفقاً لسنوات الخدمة، ومنحهم كافة التسويات المستحقة.
ووفقا للوكالة، كلف تعميم صادر عن دولة رئيس الوزراء، وزيري الخدمة والمدنية والتأمينات والمالية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، كجزء من المعالجة لتحسين أوضاع موظفي الدولة ووحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجراء في إطار توجهات الحكومة لتخفيف الأوضاع المعيشية والمعاناة للموظفين واستيعاب المتغيرات التي حدثت في سعر صرف العملة، وفقا لمصدر حكومي.
المصدر أوضح ان رئيس الوزراء والحكومة وبخطوات منسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ كل ما من شأنه مراعاة الأوضاع المعيشية للموظفين، والمضي في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، وترشيد الانفاق وتوجيه النفقات الى الأولويات التي تنعكس إيجاباً على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.