أمريكا تصعد حملتها ضد الصين بالتضييق على شركات التكنولوجيا

الخميس 27 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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صعدت الولايات المتحدة من إجراءاتها ضد شركات التكنولوجيا الصينية، بإدراج عشرات الكيانات على "قائمة الكيانات" الخاصة بالتصدير، في خطوة تستهدف تقييد قدرات بكين في مجالات الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن واشنطن أدرجت العديد من الشركات الصينية ضمن قائمة الكيانات السوداء في محاولة لتقييد تطور الصين في مجال الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات الحوسبة الإكساسكيل والكم، وسط تصاعد التوترات التكنولوجية بين البلدين.