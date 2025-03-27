احذر- التعرق أثناء الأكل علامة على هذه الأمراض

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لماذا نتعرق أحيانًا أثناء تناول الطعام؟
من أبرز الأسئلة التي يببحث الكثير من الأشخاص عن إجابة لها عبر محرك بحث جوجل، لمعرفة سبب هذه الظاهرة الغريبة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب التعرق أثناء تناول الطعام، وفقًا لمواقع "Onlymyhealth" و"GoodRX" و"Cleveland Clinic".
أسباب التعرق أثناء تناول الطعام
1- تناول بعض الأطعمةيزداد التعرق أثناء الأكل، خاصةً إذا كانت الوجبة تحتوي على الأطعمة الحارة أو الغنية بالدهون، لأن هذه الأكلات تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم.
2- انسداد الشرايينقد يكون التعرق أثناء تناول الطعام علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل ألم الصدر وضيق التنفس.ويؤدي انسداد الشرايين إلى تحفيز الجهاز العصبي الودي، مما يدفع الجسم إلى تنشيط استجابة "القتال أو الهروب"، كما لو كان تحت ضغط عصبي، مما يسبب التعرق.
3- فرط نشاط الغدة الدرقيةقد يشير التعرق أثناء تناول الطعام إلى الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من بعض الأعراض. للاطلاع عليها، اضغط هنا.قد يهمك: أسباب التعب بعد الأكل- حسام موافي يكشف الأمراض المحتملة
4- تناول بعض الأدويةمن الممكن أن يكون التعرق أثناء الأكل عرضًا جانبيًَا لتناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومثبطات مضخة البروتون.
5- اضطرابات الجهاز العصبي اللاإراديقد يكون التعرق أثناء تناول الطعام دليلًا على وجود اضطراب في الجهاز العصبي اللاإرادي بالجسم، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل الدوخة والإغماء عند الوقوف وصعوبة بلع والإمساك وسلس البول والخلل الجنسي.