مركز الفلك الدولي يقول كلمته بشأن موعد عيد الفطر وهل تحري الهلال يوم السبت ممكنة؟ قتلنا عدد من القادة الحوثيين.. بيان للبيت الأبيض يحسم أمر استمرار الغارات على اليمن ويكشف عن عدد الضربات والأهداف المقصوفة حتى الآن إيلون ماسك يختار السعودية لمشروعه العملاق الجديد .. تفاصيل عاجل: المواقع التي استهدفها الطيران الأمريكي مساء اليوم في صنعاء اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية للقرآن الكريم عاجل: سلسلة غارات أمريكية تستهدف جنوب وشمال العاصمة صنعاء قبل قليل 21 حوثيًا يحملون رتبًا عسكرية أقرت الجماعة بمقتلهم في أعلى حصيلة يومية ''الأسماء'' مأرب: إحياء ذكرى استشهاد أيقونة الحرية حمدي المكحل والشهيد خالد الدعيس قائد الجيش السوداني من القصر الجمهوري يعلن النصر وسحق مليشيا الدعم السريع تفاصيل لقاء رئيس حلف قبائل حضرموت بقائد قوات التحالف الداعم للشرعية بالرياض
قال البيت الأبيض إن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 100 ضربة على أهداف للحوثيين، في اليمن منذ 15 مارس الجاري، قتلت عدد من قياداتهم.
وأكد أن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين وتدمير عشرات الأهداف ومنشآت القيادة والتحكم التابعة لهم
وأعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن العمليات ضد الحوثيين في اليمن ستستمر. جاء ذلك بعد أن شارك مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بالخطأ خططا عسكرية بشأن ضربات الحوثيين في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال تضم صحفيا.
ووفق البيت الأبيض فإن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع ثقته في فريق الأمن القومي.