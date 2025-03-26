قتلنا عدد من القادة الحوثيين.. بيان للبيت الأبيض يحسم أمر استمرار الغارات على اليمن ويكشف عن عدد الضربات والأهداف المقصوفة حتى الآن

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال البيت الأبيض إن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 100 ضربة على أهداف للحوثيين، في اليمن منذ 15 مارس الجاري، قتلت عدد من قياداتهم.

وأكد أن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين وتدمير عشرات الأهداف ومنشآت القيادة والتحكم التابعة لهم

وأعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الأربعاء، أن العمليات ضد الحوثيين في اليمن ستستمر. جاء ذلك بعد أن شارك مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بالخطأ خططا عسكرية بشأن ضربات الحوثيين في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال تضم صحفيا.

ووفق البيت الأبيض فإن المحادثة لم تتضمن معلومات سرية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع ثقته في فريق الأمن القومي.