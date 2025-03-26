عاجل: المواقع التي استهدفها الطيران الأمريكي مساء اليوم في صنعاء

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت وسائل اعلام الحوثيين قبل قليل أن الضربات الامريكية مساء اليوم على صنعاء استهدفت بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة .

كما استهدف الطيران بـ3 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء وغارتين على منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بصنعاء ايضا، وفق الحوثيين.

يتبع//