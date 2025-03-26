مركز الفلك الدولي يقول كلمته بشأن موعد عيد الفطر وهل تحري الهلال يوم السبت ممكنة؟ قتلنا عدد من القادة الحوثيين.. بيان للبيت الأبيض يحسم أمر استمرار الغارات على اليمن ويكشف عن عدد الضربات والأهداف المقصوفة حتى الآن إيلون ماسك يختار السعودية لمشروعه العملاق الجديد .. تفاصيل عاجل: المواقع التي استهدفها الطيران الأمريكي مساء اليوم في صنعاء اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية للقرآن الكريم عاجل: سلسلة غارات أمريكية تستهدف جنوب وشمال العاصمة صنعاء قبل قليل 21 حوثيًا يحملون رتبًا عسكرية أقرت الجماعة بمقتلهم في أعلى حصيلة يومية ''الأسماء'' مأرب: إحياء ذكرى استشهاد أيقونة الحرية حمدي المكحل والشهيد خالد الدعيس قائد الجيش السوداني من القصر الجمهوري يعلن النصر وسحق مليشيا الدعم السريع تفاصيل لقاء رئيس حلف قبائل حضرموت بقائد قوات التحالف الداعم للشرعية بالرياض
حصدت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد مراكز متقدمة في جائزة رئيس الدولة لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، التي أُقيمت في جيبوتي، حيث تم تكريم الفائزين اليوم في حفل رسمي بحضور كبار العلماء والمسؤولين.
وحقق الحافظ عبد الله شكري طاهر ثابت من محافظة تعز المركز الأول في فئة المصحف كاملاً، فيما جاء الحافظ أحمد عبد الله أحمد من محافظة مأرب ثانيًا في فئة العشرين جزءًا، كما حصل الحافظ عمار ياسر عبد الله من محافظة عدن على المركز الخامس في فئة العشرة أجزاء.
وشهد الحفل، الذي أُقيم في قصر الشعب بجيبوتي، تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية، حيث تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية بحضور شخصيات دينية ودبلوماسية، إلى جانب ممثلي الجهات المنظمة للمسابقة.
وبهذه المناسبة، هنأ معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، الفائزين، مشيدًا بجهودهم وتفوقهم في المسابقة، وأكد أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز لحفظة اليمن، كما يعزز من مكانة اليمن في المسابقات القرآنية الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على إعداد وتأهيل المتسابقين من خلال برامج تدريبية مكثفة، بإشراف نخبة من المشايخ المجازين، لضمان تحقيق أداء متميز يتناسب مع قوة المنافسة في هذه المسابقة العريقة.
وتُعد جائزة رئيس الدولة في جيبوتي من أعرق المسابقات القرآنية في العالم الإسلامي، حيث تجمع حفظة القرآن من مختلف الدول، وتشهد تنافسًا قويًا بين المشاركين لنيل المراكز الأولى.
ويُشكل هذا الإنجاز امتدادًا لسجل اليمن الحافل بالنجاحات في المحافل القرآنية الدولية، ويعكس الاهتمام المستمر بدعم ورعاية حفظة كتاب الله، وتشجيع الأجيال القادمة على حفظ القرآن الكريم وإتقانه.