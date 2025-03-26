عاجل: سلسلة غارات أمريكية تستهدف جنوب وشمال العاصمة صنعاء قبل قليل

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أفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس" بأن الطيران الأمريكي استهدف قبل قليل (10م) العاصمة صنعاء بـ6 غارات، فيما التحليق مستمر.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات أو حجم الأضرار الناتجة عنها، وفقا للمصادر.
وقال الحوثيون إن الطيران الأمريكي استهدف بسلسلة غارات، مناطق جنوب وشمال العاصمة صنعاء.
وذكر ناشطون وسكان محليون، انفجارات عنيفة سمع دويها في الانحاء الجنوبية للعاصمة، جراء الغارات.
وقبل قليل قالت وسائل اعلام الحوثيين ان ''العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء وغارتين على منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بصنعاء ايضا''.