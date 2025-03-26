21 حوثيًا يحملون رتبًا عسكرية أقرت الجماعة بمقتلهم في أعلى حصيلة يومية ''الأسماء''

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت جماعة الحوثيين، يوم الثلاثاء تشييع 16 من عناصرها؛ أغلبهم ضباط، في أعلى حصيلة يومية مُعلنة منذ بداية مارس/آذار الجاري، كما اعلنت تشييع 5 آخرين اليوم الأربعاء، جميعهم عسكريين.

ووفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد شيعت الجماعة، امس الثلاثاء، في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، جثامين 16 من مقاتليها دفعة واحدة، 15 منهم ضباط؛ أحدهم قيادي كبير في الجماعة برتبة عقيد، يُعتقد أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية المتواصلة منذ منتصف الشهر الجاري، والتي طالت عدداً من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ونشرت الوكالة الحوثية أسماء جميع القتلى، وهم من القيادات الميدانية برتب عسكرية رفيعة، بينهم عقيد، وخمسة برتبة رائد، ونقيب، وستة برتبة ملازم، ومساعدان، إضافة إلى فرد واحد دون رتبة.

وهذه هي الدفعة الثانية خلال يومين، إذ شيّعت الجماعة، الاثنين، جثامين 8 من ضباطها، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة لها.

الوكالة لم تشير إلى الزمان والمكان الذي سقط فيه هؤلاء المقاتلين، مكتفية بالقول أنهم قضوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل"؛ في إشارة إلى المواجهات مع القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وهي التسمية التي تطلقها الجماعة على الغارات الأمريكية الأخيرة رداً على استئناف هجماتها البحرية.

واليوم الاربعاء اعلن الحوثيون تشييع 4 عسكريين في صنعاء، بينهم مقدم ورائد ونقيب. اما في مديرية دمت بمحافظة الضالع فقد جرى تشييع العميد همدان الجبلي، وقال اعلام الحوثيين انه قتل وهو يؤدي واجبه الوطني.

اسماء قتلى الحوثيين الذين اُعلن تشيعهم يومي الثلاثاء والأربعاء في صنعاء وحجة والضالع:

العقيد أحمد جابر الرزامي، والرائد زيد حسن حميد الدين، والرائد حسن خالد الشريف، والرائد إبراهيم علي السراجي، والرائد يحيى علي النمس الشريف، والرائد عبدالله علي السراجي، والنقيب صقر صالح الدهشاء، والملازم ثاني مصطفى إسماعيل الوظري، والملازم ثاني بشير علي الخبي، والملازم ثاني فؤاد أحمد مقبولي، والملازم ثاني مازن حامد الشميري، والمساعد علي عبدالجبار السراجي، والمساعد ناصر محمد الجبهة، والجندي سلمان أحمد القرقري.

المقدم محمد منصور الزغافي، والرائد شعيب علي هاجر، والنقيب يحيى حسين الكبسي، والملازم أول صالح صالح القطاع.

حجة

الملازم الثاني حميد محمد شداد عودين، والملازم الثاني أحمد محمود مهدي النشري، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن

الضالع

العميد همدان ناجي صالح الجبلي