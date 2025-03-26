قائد الجيش السوداني من القصر الجمهوري يعلن النصر وسحق مليشيا الدعم السريع

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، "تحرير" العاصمة السودانية الخرطوم من قوات الدعم السريع.

وقال البرهان في تصريح مباشر بثه تلفزيون السودان من القصر الرئاسي في الخرطوم "الخرطوم حرة وانتهى الأمر"، وذلك بعدما تمكنت القوات المسلحة السودانية من إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، عن تحقيق مكاسب وانتصارات في العاصمة الخرطوم، أبرزها كان سيطرته الكاملة على مطار الخرطوم وآخر معسكرات قوات الدعم السريع فيها.