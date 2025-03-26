تفاصيل لقاء رئيس حلف قبائل حضرموت بقائد قوات التحالف الداعم للشرعية بالرياض

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كشف رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، عن لقاء جمعه اليوم بقائد قوات التحالف الداعم للشرعية اليمنية الفريق الركن فهد السلمان.
وأضاف، بأنه تم بحث أهمية تعزيز العمل المشترك بما يعزز الاستقرار الطبيعي من خلال اعطاء حضرموت خصوصياتها لما تتميز به وطبيعة أهلها التواقين للسلم وبناء دولة المؤسسات والنظام والقانون من خلال تمكين أهل الأرض من تولي أمنها والدفاع عنها ليسهم ذلك في أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
وقال بن حبريش في تغريدات على منصة إكس، انه التقى مساء الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض بقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، لمناقشة الأوضاع على الساحة بشكل عام وأهمية تعزيز الجانب الأمني على مستوى حضرموت في إطار جهودهم الرامية لدعم واستقرار اليمن.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أن قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، استقبل الشيخ عمرو بن حبريش العليي رئيس حلف قبائل حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع وكيل أول محافظة حضرموت، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
ويوم الخميس الماضي، التقى وزير الدفاع السعودي في مدينة جدة لمناقشة الأوضاع على مستوى اليمن عامة ومحافظة حضرموت بوجه خاص، وزعم بن حبريش ما قال انه وجد "الصدق والجدية وكل ما يبشر بالخير الواعد.
وغادر بن حبريش، منتصف الأسبوع الماضي، مدينة سيئون صوب المملكة العربية السعودية عقب تأجيل دعوته لوجهاء ومشايخ قبائل حضرموت بعد تهديدات أطلقها رئيس مليشيا الانتقالي عيدروس الزبيدي بحق القوى والمكونات الحضرمية.