إعلان سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهر مارس

مركز الفلك الدولي يقول كلمته بشأن موعد عيد الفطر وهل تحري الهلال يوم السبت ممكنة؟ قتلنا عدد من القادة الحوثيين.. بيان للبيت الأبيض يحسم أمر استمرار الغارات على اليمن ويكشف عن عدد الضربات والأهداف المقصوفة حتى الآن إيلون ماسك يختار السعودية لمشروعه العملاق الجديد .. تفاصيل عاجل: المواقع التي استهدفها الطيران الأمريكي مساء اليوم في صنعاء اليمن تحصد المراكز الأولى في مسابقة دولية للقرآن الكريم عاجل: سلسلة غارات أمريكية تستهدف جنوب وشمال العاصمة صنعاء قبل قليل 21 حوثيًا يحملون رتبًا عسكرية أقرت الجماعة بمقتلهم في أعلى حصيلة يومية ''الأسماء'' مأرب: إحياء ذكرى استشهاد أيقونة الحرية حمدي المكحل والشهيد خالد الدعيس قائد الجيش السوداني من القصر الجمهوري يعلن النصر وسحق مليشيا الدعم السريع تفاصيل لقاء رئيس حلف قبائل حضرموت بقائد قوات التحالف الداعم للشرعية بالرياض
أعلنت وزارة المالية في الحكومة الشرعبة، اليوم الأربعاء، استكمال إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2025م لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية في تصريح، إنجاز المعنيين في الوزارة كافة الإجراءات الخاصة بالتعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة لشهر مارس الجاري، لصرفها قبل العيد.
وجدد المصدر ذاته، تأكيده التزام مسؤولي ومنتسبي وزارة المالية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه ومضاعفة جهودهم من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة.
وقال المصدر: ''يأتي ذلك بتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وإشراف ومتابعة وزير المالية سالم بن بريك، لضمان صرف المرتبات مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب حلول العيد".