ضربات جوية في اليمن وتعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الأمريكية في المحيط الهندي

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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في خطوة تعكس التوتر المتزايد في المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى قاعدة جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران وجماعة الحوثي في اليمن.

تظهر صور الأقمار الصناعية انتشاراً مكثفاً للقوات الجوية الأمريكية، حيث تم نقل قاذفات استراتيجية من طراز B-2 إلى الجزيرة.

وبحسب تقارير موقع "ذا وور زون"، تم نشر ثلاث طائرات شحن بالإضافة إلى عشر طائرات تزود بالوقود جواً خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أكدت التقارير استقدام خمس طائرات من طراز B-2 Spirits وسبع طائرات من طراز C-17A Globemaster III إلى الجزيرة، مما يعكس ارتفاع مستوى الاستعدادات العسكرية في ظل الظروف الحالية.

يُظهر هذا التصعيد العسكري التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وسط مخاوف من التصعيد المحتمل بين القوى المتنازعة.