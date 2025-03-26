ضربات جوية في اليمن وتعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الأمريكية في المحيط الهندي استخدمه مساعدو ترامب لمناقشة حرب اليمن.. ما لا تعرفه عن تطبيق سيغنال الحوثيون يجتاحون صنعاء بحملة اعتقالات مستهدفة مع تصاعد الضغوط الأميركية 8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة عشرات الشهداء في مجازر جديدة بغزة والأزمة الإنسانية تتفاقم ..تفاصيل مخيفة ضربات أمريكية كبيرة على صعدة معقل الحوثيين.. ومصادر تكشف عن 17 غارة متتالية الجيش السوداني يحقق انتصارات جديدة منها السيطرة على مطار الخرطوم أول رد من مهدي المشاط على الغارات الأميركية .. الخيارات والدعم ماذا قال حزب الإصلاح في ذكرى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وماهي الرسائل السياسية التي بعثها إليهم ؟ حيث الإنسان يقلب موازين الحياة لذوي الإعاقة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز .. الطفولة تبتسم بكل معانيها.
في خطوة تعكس التوتر المتزايد في المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى قاعدة جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران وجماعة الحوثي في اليمن.
تظهر صور الأقمار الصناعية انتشاراً مكثفاً للقوات الجوية الأمريكية، حيث تم نقل قاذفات استراتيجية من طراز B-2 إلى الجزيرة.
وبحسب تقارير موقع "ذا وور زون"، تم نشر ثلاث طائرات شحن بالإضافة إلى عشر طائرات تزود بالوقود جواً خلال الـ48 ساعة الماضية.
كما أكدت التقارير استقدام خمس طائرات من طراز B-2 Spirits وسبع طائرات من طراز C-17A Globemaster III إلى الجزيرة، مما يعكس ارتفاع مستوى الاستعدادات العسكرية في ظل الظروف الحالية.
يُظهر هذا التصعيد العسكري التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة وسط مخاوف من التصعيد المحتمل بين القوى المتنازعة.