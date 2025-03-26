الحوثيون يجتاحون صنعاء بحملة اعتقالات مستهدفة مع تصاعد الضغوط الأميركية

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في ظل تصاعد التوترات، أطلقت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات جديدة في العاصمة صنعاء، حيث تستهدف مدنيين بتهمة التعاون مع الطيران الأميركي الذي يواصل شن غاراته على مواقع حوثية للأسبوع الثاني على التوالي.
تأتي هذه الحملة الأن مع تزايد الضغوط العسكرية على الجماعة بعد استهداف مركز أمني لها.
وفقاً لمصادر محلية، قام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين باحتجاز أكثر من 15 شخصاً من الشوارع، بعد أن زعموا أن هؤلاء كانوا مشبوهين لتصفحهم الهواتف لفترة طويلة، مشيرين إلى إمكانية تواصلهم مع الطيران الأميركي.
تعكس التعليمات القاسية التي أصدرتها الجماعة قلقها من تزايد الأنشطة المعادية، حيث تتضمن مراقبة دقيقة للاتصالات والتحركات، واعتقال كافة الأشخاص الذين قد يُعتبر سلوكهم غير مقبول، بما في ذلك التصوير خلال الغارات.
وفي سياق متصل، أفاد أحد أعضاء البرلمان الموالي للجماعة بوقوع اعتداءات وابتزاز ضد المدنيين، حيث تم تهديد المواطنين من قبل عناصر الحوثي أثناء استخدامهم هواتفهم.
كما دعا مسؤول أمني حوثي المواطنين للبلاغ عن أي تواصل يُعتبر مشبوهاً، محذرين من عواقب عدم التعاون.
تجدر الإشارة إلى أن الغارات الأميركية الأخيرة استهدفت مركزاً حيوياً يُعتقد أنه مرتبط بأنشطة التجسس على السكان، مما زاد من الضغط على الحوثيين في ظل تصاعد النشاط العسكري ضدهم.