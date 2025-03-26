عشرات الشهداء في مجازر جديدة بغزة والأزمة الإنسانية تتفاقم ..تفاصيل مخيفة

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي جباليا شمال قطاع غزة، استشهدت أم وأطفالها الخمسة، إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين في مجزرة وحشية نفذها جيش الاحتلال.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارات على أحياء الشجاعية والزيتون في مدينة غزة، كما أدت غارة على بيت لاهيا شمال القطاع إلى استشهاد شخص على الأقل.

ومع دخول العدوان على قطاع غزة يومه التاسع بعد استئناف الاحتلال للحرب، فقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الفرق الطبية في غزة منهكة وتحتاج إلى حماية ودعم عاجلين.

وأضاف في بيان: "تصلنا تقارير عن تعرض طواقم طبية وسيارات إسعاف ومستشفيات لهجمات"، مؤكدا أن "لا أحد في مأمن ويجب على العالم ألا يتسامح مطلقا مع الفظائع