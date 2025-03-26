ضربات جوية في اليمن وتعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الأمريكية في المحيط الهندي استخدمه مساعدو ترامب لمناقشة حرب اليمن.. ما لا تعرفه عن تطبيق سيغنال الحوثيون يجتاحون صنعاء بحملة اعتقالات مستهدفة مع تصاعد الضغوط الأميركية 8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة عشرات الشهداء في مجازر جديدة بغزة والأزمة الإنسانية تتفاقم ..تفاصيل مخيفة ضربات أمريكية كبيرة على صعدة معقل الحوثيين.. ومصادر تكشف عن 17 غارة متتالية الجيش السوداني يحقق انتصارات جديدة منها السيطرة على مطار الخرطوم أول رد من مهدي المشاط على الغارات الأميركية .. الخيارات والدعم ماذا قال حزب الإصلاح في ذكرى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وماهي الرسائل السياسية التي بعثها إليهم ؟ حيث الإنسان يقلب موازين الحياة لذوي الإعاقة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز .. الطفولة تبتسم بكل معانيها.
قالت جماعة الحوثي" إن الولايات المتحدة شنت 17 غارة على الأقل على محافظتَي صعدة وعمران في شمال غرب اليمن.
وذكرت الجماعة أن الطيران االأمريكي شن الأربعاء سلسلة غارات جوية عدوانية على محافظتي صعدة وعمران".
ونقل عن مصدر أمني قوله أن "الطيران شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة بينها غارتان شرق المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم و6 غارات على مديرية سحار، خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين