ضربات أمريكية كبيرة على صعدة معقل الحوثيين.. ومصادر تكشف عن 17 غارة متتالية

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 455

قالت جماعة الحوثي" إن الولايات المتحدة شنت 17 غارة على الأقل على محافظتَي صعدة وعمران في شمال غرب اليمن.

وذكرت الجماعة أن الطيران االأمريكي شن الأربعاء سلسلة غارات جوية عدوانية على محافظتي صعدة وعمران".

ونقل عن مصدر أمني قوله أن "الطيران شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة بينها غارتان شرق المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم و6 غارات على مديرية سحار، خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين