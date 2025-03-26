أول رد من مهدي المشاط على الغارات الأميركية .. الخيارات والدعم

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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في اعلى رد من قبل قيادات الصف الأول للمليشيات الحوثية على الغارات الأمريكية، قال ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط ان "

العدوان الأمريكي بكل أشكاله لن يثنيهم من اسناد الشعب الفلسيطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مشاط الحوثيين في كلمة له بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة- "موقفنا واضح وثابت في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يتغيّر حتى وقف العدوان، ورفع الحصار مهما كانت التبعات، ومهما كانت النتائج".

وأضاف: "لدينا من الخيارات التي سنعلن عنها عند اللزوم، ما يدفع عن بلدنا تجاوز أي متغطرس".

وتابع "لن يثنينا العدوان الأمريكي بكل أشكاله، عن الاستمرار في تلك المساندة التي كشفت صوابية موقفنا، وحقيقة التوحش والإجرام الأمريكي، وتسقط كل ادعاءات وشعارات الحرية والحقوق عن هذا العدو أمام العالم وأمام أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما.