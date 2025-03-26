أول رد من مهدي المشاط على الغارات الأميركية .. الخيارات والدعم ماذا قال حزب الإصلاح في ذكرى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وماهي الرسائل السياسية التي بعثها إليهم ؟ حيث الإنسان يقلب موازين الحياة لذوي الإعاقة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز .. الطفولة تبتسم بكل معانيها. إسرائيل تكشف عن خسائر مهولة طالت جيشها في حربهم ضد غزة عاجل غارات أمريكية جديدة تستهدف محافظة صعدة ترتيب منتخبات آسيا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليمن يشارك في جائزة دولية لحفظ القرآن الكريم بثلاثة متسابقين وقع عليها نايف البكري وعدد من قيادات المقاومة. مأرب برس ينشر وثيقة تنشر لأول مرة لتسليم الأسلحة والذخائر وشروط من يستلمها في ذكرى عاصفة الحزم.. مشاط الحوثيين يتودد السعودية للسلام ويطلب منها ''جبر الضرر'' ويهاجم ترامب ''المجرم الكافر'' منتخب اليمن يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل مخيب في أرض بوتان
في اعلى رد من قبل قيادات الصف الأول للمليشيات الحوثية على الغارات الأمريكية، قال ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط ان "
العدوان الأمريكي بكل أشكاله لن يثنيهم من اسناد الشعب الفلسيطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف مشاط الحوثيين في كلمة له بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة- "موقفنا واضح وثابت في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يتغيّر حتى وقف العدوان، ورفع الحصار مهما كانت التبعات، ومهما كانت النتائج".
وأضاف: "لدينا من الخيارات التي سنعلن عنها عند اللزوم، ما يدفع عن بلدنا تجاوز أي متغطرس".
وتابع "لن يثنينا العدوان الأمريكي بكل أشكاله، عن الاستمرار في تلك المساندة التي كشفت صوابية موقفنا، وحقيقة التوحش والإجرام الأمريكي، وتسقط كل ادعاءات وشعارات الحرية والحقوق عن هذا العدو أمام العالم وأمام أبناء شعبنا".
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما.