ماذا قال حزب الإصلاح في ذكرى تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وماهي الرسائل السياسية التي بعثها إليهم ؟

الأربعاء 26 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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وجه اليوم حزب الإصلاح تهنئة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يترأسه العميد طارق صالح في ذكرى تأسيسه.

حيث بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبد الوهاب الآنسي، برقية تهنئة إلى أمين عام المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الأستاذ عبد الوهاب العامر، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس المكتب.

وعبر الآنسي باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء الإصلاح، عن التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وأكد على أهمية تنسيق كل الجهود وتوحيد الصف الوطني والتلاحم الجماهيري، لإنجاز المعركة الوطنية وانتصار الإرادة اليمنية وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا.

وشدد على أن الواجب يحتم على الجميع العمل لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الحفاظ على الوطن وسيادته وأمنه واستقراره، وصون الثوابت والمكتسبات والهوية وإسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة الوطنية على كامل أراضيها.

وتمنى أمين عام الإصلاح للأستاذ عبد الوهاب العامر دوام التوفيق واطراد النجاح في قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لما فيه مصلحة الوطن.