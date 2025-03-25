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إسرائيل تكشف عن خسائر مهولة طالت جيشها في حربهم ضد غزة

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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كشفت وزارة الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن إحصائية جديدة لعدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

 

وقالت شعبة التأهيل في وزارة أمن الاحتلال، إن نحو" 16 ألف جريح من "الجيش" الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في غزة".

وفي أحدث عمليات الانتحار داخل صفوف الجيش الإسرائيلي كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انتحار الجندي رونين بوتنوري تابع للواء 454 داخل قاعدة عسكرية بعد أن خدم أكثر من 300 يوم في الحرب على قطاع غزة

 
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