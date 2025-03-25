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عاجل غارات أمريكية جديدة تستهدف محافظة صعدة

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص
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شن الطيران الأمريكي مساء اليوم غارات جديدة على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.  

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم المليشيا "إن الطيران الأمريكي استهدف مديرية سحار في محافظة صعدة، بغارتين.

ويوم امس تعرضت محافظةصعدة ل13غارة أمريكية استهدفت مخازن وتحصينات وعرف عمليات تابعة للحوثيين

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