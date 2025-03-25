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ترتيب منتخبات آسيا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطيات
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ترتيب الفرق في تصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل جولتين من نهايتها

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