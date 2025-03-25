اليمن يشارك في جائزة دولية لحفظ القرآن الكريم بثلاثة متسابقين

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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تشارك الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد في جائزة رئيس الدولة لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، التي تقام برعاية كريمة من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الجيبوتية.

وتُعقد المسابقة في دورتها الخامسة والعشرين في قصر الشعب بجيبوتي، حيث انطلقت فعالياتها في الثالث والعشرين من رمضان 1446هـ، الموافق 23 مارس 2025م، بمشاركة نخبة من حفظة القرآن الكريم من مختلف الدول الإسلامية.

يمثل اليمن في هذه المنافسة الإقليمية ثلاثة من الحفّاظ الذين تأهلوا بعد مراحل تصفية دقيقة، وهم: الحافظ عبد الله شكري طاهر، من محافظة تعز، مشاركًا في فئة المصحف كاملاً، والحافظ أحمد عبد الله أحمد، من محافظة مأرب، مشاركًا في فئة العشرين جزءًا، والحافظ عمار ياسر عبد الله، من محافظة عدن، مشاركًا في فئة العشرة أجزاء.

وقد تم ترشيحهم من قِبَل وزارة الأوقاف والإرشاد – قطاع التحفيظ، بإشراف مشيخة الإقراء، وتحت متابعة الأمين العام د. محمد اليافعي، مدير إدارة المسابقات، الذي أكد أن مشاركة اليمن في هذه المسابقة تعكس المكانة المتميزة للحفظة اليمنيين، والتزام الوزارة برعاية الموهوبين في علوم القرآن وتأهيلهم للمنافسات الدولية.

وأوضح اليافعي أن المشاركين خضعوا لبرامج تدريبية مكثفة في أحكام التلاوة والتجويد، تحت إشراف مشايخ مجازين، لضمان جاهزيتهم الكاملة لهذه المنافسة التي تعتمد على معايير دقيقة في ضبط الحفظ، وحسن الأداء، وجودة الصوت، والالتزام بأحكام التجويد.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت منافسة قوية منذ انطلاقها، حيث تسعى الدول المشاركة لحصد مراكز متقدمة، في ظل اهتمام متزايد بتشجيع حفظ القرآن الكريم وتعليم تجويده على المستوى الإقليمي والدولي.

تُعد جائزة رئيس الدولة من أعرق المسابقات القرآنية في العالم الإسلامي، حيث تسهم في نشر علوم القرآن الكريم، وتحفيز الشباب على حفظه وتجويده، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في المجتمعات الإسلامية.

ويترقب المتابعون الحفل الختامي للمسابقة، المقرر إقامته يوم غدٍ، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين وتكريمهم بحضور عدد من كبار العلماء والمسؤولين في المجال الديني.

ويتطلع ممثلو اليمن إلى تحقيق نتائج متميزة في هذه المسابقة، استمرارًا للإنجازات التي حققها الحفّاظ اليمنيون في المحافل القرآنية الدولية، حيث سبق أن حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقات عالمية، ما يعكس التميز القرآني الذي تتمتع به اليمن في كل المشاركات الدولية.