وقع عليها نايف البكري وعدد من قيادات المقاومة. مأرب برس ينشر وثيقة تنشر لأول مرة لتسليم الأسلحة والذخائر وشروط من يستلمها

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت وثيقة تشر لأول مرة تتعلق بتسليم وتوزيع الأسلحة والذخائر على جبهات المقاومة خلال معركة تحرير مدينة عدن من سيطرة المليشيا الحوثية.

وتعكس الوثيقة التزام قيادات مجلس مقاومة عدن بضمان وصول الأسلحة والذخائر إلى أيادٍ أمينة غير متطرفة، موجهة فقط لدعم معركة استعادة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بعيدًا عن أي أجندات خاصة أو انتماءات حزبية.

وجاء في الوثيقة التي حصل عليها موقع مأرب برس: "نتعهد نحن، رئيس وأعضاء مجلس مقاومة عدن، باستلام الأسلحة والذخائر وتوزيعها على أيادٍ أمينة غير متطرفة، ولا يوجد في نواياها سوى استعادة الشرعية إلى السلطة التنفيذية في الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي."

ووقع على الوثيقة ( الأستاذ نايف البكري - الشيخ هاني بن بريك - الأستاذ علي الأحمدي ـ الشيخ ناصر بن حدور ـ الشيخ عبدالله الريني).

وأكدت هذه الوثيقة على الجهود المنظمة التي بذلتها قيادات المقاومة في عدن لضمان عدم تسرب الأسلحة إلى أيادي غير موثوقة، وضبط عملية التسليح بما يخدم معركة استعادة الدولة.

كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي لعبه مجلس المقاومة بقيادة نايف البكري في إدارة العمليات العسكرية وتأمين الإمدادات اللوجستية للمقاتلين في الميدان.

ويأتي نشر هذه الوثيقة الحصرية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير عدن، لتذكير الجميع بالدور الحاسم الذي لعبته المقاومة الجنوبية في التصدي لمليشيا الحوثي وقوات صالح، والتأكيد على أن هذه المرحلة شهدت تنسيقًا دقيقًا لضمان نجاح العمليات العسكرية وتأمين العاصمة المؤقتة من خطر الغزو.