في ذكرى عاصفة الحزم.. مشاط الحوثيين يتودد السعودية للسلام ويطلب منها ''جبر الضرر'' ويهاجم ترامب ''المجرم الكافر''

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق عمليات عاصفة الحزم في اليمن ضد الحوثيين، بقيادة السعودية،وجه رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين بصنعاء، مهدي المشاط، اليوم الثلاثاء 25 مارس، رسائل ودية للسعودية، كما خاطب الرئيس الامريكي دونالد ترامب ووصفه بالمجرم الكافر.

وقال المشاط أن "على النظام السعودي إذا كان صادقاً في دعواه وحريصاً على السلام والأمن في المنطقة أن يمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات التي تقود نحو تحقيق السلام الشامل والدائم".

وأضاف "على النظام السعودي تنفيذ متطلبات السلام المتمثلة في وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من اليمن، وإذا أراد تحقيق السلام معالجة ملفات العدوان فيما يتعلق بالأسرى والتعويضات وجبر الضرر وإعادة الإعمار" حد تعبيره.

كما خاطب المشاط الرئيس الأمريكي ترامب قائلا: ''أقول للمجرم ترامب الكافر إن قرارك المتمثل في الاعتداء على بلدنا لإثنائنا عن مساندة غزة لن ينجح، ولن نتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".

وأضاف " أقول للمجرم ترامب إن فترتك الرئاسية لن تكفيك لإثنائنا عن موقفنا بل إن فترة عمرك المتبقية غير كافية لتحقيق ذلك، وأن حربك ليست جديدة علينا فنحن في مواجهتها منذ عقود، ولو أنها بعناوين مختلفة، إلا أننا جاهزون للمواجهة عبر الأجيال".

وتابع: "أؤكد للمجرم ترامب الكافر أن الذي أشار عليك باليمن كميدان لفتل عضلاتك واستعراض تكبرك أخطأك الصواب وأدخلك في مأزق".