منتخب اليمن يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل مخيب في أرض بوتان

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استهل المنتخب اليمني لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2027 بالتعادل السلبي أمام منتخب بوتان، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب شانغليميتهانج ستاديوم بالعاصمة البوتانية تيمفو، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
ورغم محاولاته الهجومية المتكررة، لم يتمكن المنتخب اليمني من استغلال الفرص التي سنحت له على مدار الشوطين، في ظل التماسك الدفاعي لمنتخب بوتان، لينتهي اللقاء دون أهداف، ويحصد كل فريق نقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالتصفيات.
وتضم المجموعة الثانية إلى جانب اليمن وبوتان منتخبي لبنان وبروناي، حيث يسعى الجميع لحجز مقعد في النهائيات التي ستقام في المملكة العربية السعودية عام 2027.
تعليقا على المباراة قال الصحفي الرياضي أحمد الظامري أن الخطأ لا يفضي الى نتائج ممتازة. تحضير سيئ للمنتخب في تعز ووصول متأخر لولد علي إلى ليمن وأخطاء إدارية تزيد الطين بله.
وأضاف: ''تعادل سلبي مع أضعف منتخبات القارة آسيا المنتخب البوتاني وعاد كان معهم فرص خطيرة ضائعة''.