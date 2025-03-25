سفارة واشنطن في اليمن تكشف الهدف الرئيسي للضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جددت الولايات المتحدة الامريكي وقوفها وبقوة إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار.

واوضحت السفارة الامريكية لدى اليمن، في تدوينة نشرتها على منصة (إكس)، ان الحملة الحالية ضد الحوثيين، تستهدف إلى استهداف الحوثيين وقدراتهم العسكرية فقط، وليس المدنيين الواقعين في مناطق سيطرة حكمهم الاستبدادي.

وهنأت السفارة، مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مُسيّرة كانت مُعدّة للاستخدام من قِبل منظمة الحوثي الإرهابية..مشيرة الى ان هذه العملية تؤكد التزام الحكومة اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي