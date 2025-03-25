تصريحات لترامب حول الهجوم على الحوثيين وفضيحة تطبيق سينغال

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن بلاده ضربت الحوثيين بقوة شديدة ونفذت عددا كبيرا جدا من الهجمات الناجحة ضدهم.
وأشار في تصريحات قبل قليل- تابعها محرر مأرب برس- إلى أن الحوثيين كانوا يتمنون أن لا يحصل الهجوم عليهم، وهم الآن يفرون.
وأضاف:'' الحوثيون يحصلون على الدعم من إيران.. قلنا لإيران إن عليها التفاوض معنا''.
وحول فضيحة تسريب معلومات عسكرية لصحفي مشهور بعد إضافته بالخطأ لتطبيق مراسلة؛ دافع ترامب عن مستشار الأمن القومي الأمريكي، وقال انه شخص جيد، والصحفي الذي هاجمه قذر.
ووصف ترامب الهجوم على الحوثيين بانه كان ناجحا وان المعلومات التي نوقشت لم تكن سرية.
وتابع: لم أكن منخرطا في موضوع المحادثة السرية على تطبيق سيغنال.
وقال انه سينظر في موضوع استعمال تطبيق سيغنال الذي يبدو أن الجميع يستخدمه.
بدوره قال مستشار الأمن القومي ان فرقهم تنظر في موضوع سيغنال وان الهجوم على الحوثيين كان ناجحا ولا يزال مستمرا.