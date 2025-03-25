خسارة البحرين وقطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

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فاز المنتخب الاندونيسي على نظيره البحريني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة، لاولي روميني في الدقيقة 22، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند ست نقاط في المركز الخامس.
كما فاز منتخب قيرغيزستان على المنتخب القطري بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث من تصفيات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وفي المباراة التي اقيمت على استاد دولين عمر زاكوف، افتتح منتخب قيرغيزستان التسجيل عن طريق فاليري كينشن في الدقيقة (1+45)، وتمكن منتخب قطر تعديل النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق لوكاس منديز، واحرز منتخب قيرغيزستان هدف الفوز في الدقيقة 82 عن طريق ألكسندر ميتشنكو، واضاف أليماردون شوكوروف الهدف الثالث في الدقيقة (3+90).
ورفع منتخب قيرغيزيستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، وتجمد رصيد المنتخب القطري عند 10 نقاط في المركز الرابع.
وشهدت المباراة في الدقيقة 55 الى للطرد بالبطاقة الحمراء للاعب منتخب قطر لوكاس منديز اثر تدخله على لاعب قيرغيزستان عطاييف ليكمل المنتخب القطري اللقاء بعشرة لاعبين.