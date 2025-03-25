بتمويل كويتي ...إفتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب بتكلفة 700 ألف ريال سعودي

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افتُتح اليوم في مديرية الوادي بمحافظة مأرب مركز عائشة بنت عبد الرحمن قاسم فخرو التعليمي، بتمويل من جمعية إنسان الخيرية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المدارس الحالية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.
يتكون المركز من 12 فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل للمرحلتين الأساسية والثانوية، إلى جانب شقتين سكنيتين، ومسجد، وساحة مدرسية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ويوفر مساحة تعليمية متكاملة لطلاب المنطقة.
وأشاد المشاركون في الافتتاح بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم قطاع التعليم باليمن، حيث أكد صالح السقاف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب، أن المشاريع التعليمية الممولة من الكويت تساهم بشكل مباشر في بناء مستقبل أفضل للطلاب.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الباكري، نائب مدير مكتب التربية، أن افتتاح هذا المركز التعليمي جاء استجابة للحاجة المتزايدة للمؤسسات التعليمية في مأرب، معرباً عن تقديره لدعم الكويت المستمر.
من جانبه، أوضح محمد مخارش، الأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، أن جمعية إنسان الخيرية الكويتية لديها خطة طموحة لدعم التعليم في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تعليمية جديدة في مختلف المحافظات.
وأكد مخارش أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم في مأرب، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب، ويعزز فرصهم في الحصول على تعليم جيد في بيئة مناسبة.
حضر حفل الافتتاح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب الأستاذ صالح السقاف، ونائب مدير مكتب التربية الدكتور عبدالعزيز الباكري، والأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية الأستاذ محمد مخارش، إضافة إلى عدد من الكوادر التربوية والمواطنين ووجهاء المنطقة.
هذا ويمثل افتتاح مركز عائشة بنت عبدالرحمن قاسم فخرو التعليمي إضافة نوعية إلى قطاع التعليم في مأرب، حيث سيسهم في تخفيف الضغط على المدارس المكتظة بالطلاب، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال للحصول على تعليم جيد في بيئة ملائمة.