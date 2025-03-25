السبت أم الأحد؟ الفلكي اليمني أحمد الجوبي يحدد متى ينتهي شهر رمضان ومعهد أبحاث مصري يؤكد الموعد

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قال الفلكي اليمني احمد الجوبي أن عيد الفطر المبارك ١٤٤٦ سيصادف يوم الاحد القادم الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٥، حيث و يوم السبت هو اليوم التاسع والعشرين والأخير في شهر رمضان ١٤٤٦.
على صلة بالتوقعات، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سيكون يوم الأحد القادم 30 مارس/آذار، في أكثر من 30 دولة عربية وإسلامية وأجنبية.
وذكر المعهد، ومقره العاصمة المصرية القاهرة، في بيان له، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025 "يوم الرؤية".
وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 دقيقة.