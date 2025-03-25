بن دغر يشيد بجهود طارق صالح وبالجهود المبذولة في التنسيق بين القوى الوطنية لمجابهة التحديات

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 415

بعث الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برسالة تهنئة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح

بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية،

وأشاد بن دغر في برقيته بالدور الكبير الذي يقوم به طارق صالح في مساعي استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي.

وأكد بن دغر أن هذه الذكرى تعكس الأدوار البطولية والمسؤولية الوطنية التي يتحملها صالح في إطار الجهود المستمرة لإعادة الشرعية وتحرير اليمن من الانقلاب.

كما أثنى على الجهود المبذولة في التنسيق بين القوى الوطنية لمجابهة التحديات السياسية والعسكرية الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية وعلى رأسها استعادة الدولة وهزيمة مليشيا الحوثي الإرهابية، وإنهاء المعاناة التي سببها الانقلاب.

وأضاف بن دغر أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، معتبرًا أنه يشغل مكانة مهمة في تكتل القوى الوطنية.

وتوجه بتهنئته لقيادات المكتب السياسي وأعضاءه، مثنيًا على صمودهم في الميادين القتالية، وموضحًا أن هذه الذكرى تذكر الجميع بالمعركة المصيرية التي تنتظرهم، سواء في ميدان المعركة أو في مساعي السلام التي تسعى إلى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسيادته.