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انقطاع مفاجئ للإنترنت بسوريا.. والحكومة تكشف الاسباب

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات
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 انقطع الاتصال بشبكات الإنترنت المحلية في عموم سوريا بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء.

وأكد المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات لوكالة "سانا" السورية للأنباء "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات جراء عمليات تخريب أسفرت عن انقطاع المسارين الضوئيين في منطقتي معلولا وحسياء".

وفي وقت سابق كان "تلفزيون سوريا" قد نقل عن ناشطين قولهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة الإنترنت توقفت في معظم المحافظات السورية.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في تغريدة على منصة "إكس"، إنها رصدت انقطاعاً واسعاً في خدمة الإنترنت شمل مختلف المناطق السورية.

وبحسب المنظمة، أوضحت بيانات الشبكة أن الانقطاع طال البلاد بكاملها، وهو ما يتطابق مع شكاوى الأهالي من توقف الاتصالات في عدة مدن.

يأتي هذا الانقطاع في ظل تكرار أعطال مماثلة خلال الأشهر الماضية.

وقد لجأ كثير من السوريين إلى استخدام الإنترنت الفضائي وأجهزة "ستارلينك" لتجاوز الأعطال في الشبكة المحلية.

وأعلنت وزارة الاتصالات في سوريا، مطلع الشهر الجاري، عن خطط جديدة تهدف إلى تحسين قطاع الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

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