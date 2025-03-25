تعرف على قنبلة مهمتها مخابئ الحوثيين معارك عنيفة وهروب جماعي لقوات الدعم السريع من العاصمة السودانية انقطاع مفاجئ للإنترنت بسوريا.. والحكومة تكشف الاسباب الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق ويكسر حاجز المليون أمام الدولار تقرير مخيف من الأمم المتحدة يكشف عن نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد فضيحة عسكرية جديدة عن تسريب خطط عملياتية أمريكية باليمن عبر تطبيق مراسلة علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب
تراجع الريال الإيراني إلى ما دون مستوى المليون ريال للدولار، والذي يعتبر حاجزاً نفيساً هاماً للعملة الإيرانية، في وقت الذي لا يرى فيه المتعاملون والمستثمريون نهاية وشيكة للعقوبات الأميركية وذلك مع ممارسة ترامب لضغوط شديدة على طهران.
ضغط ترامب "الشديد" هذا وقال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قال فيها إن البرنامج النووي لطهران يمكن التعامل معه عسكرياً أو التفاوض بشأنه.
ومن جهته، رفض خامنئي إجراء المفاوضات مع أميركا، ووصفها بأنها "مخادعة"، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع واشنطن مستحيلة ما لم تتغير سياستها.
هذا وأظهر موقع بونباست لتتبع العملة الإيرانية أن الريال هبط إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1039000 ريال مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء 25 مارس.
ويمثل هذا انخفاضاً بأكثر من النصف في قيمة العملة من نصف قيمتها منذ تولى الرئيس مسعود بزشكيان منصبه في العام الماضي.
ويلجأ الإيرانيون الباحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ نحو 40% إلى شراء الذهب والدولار وعملات أخرى، مما ينذر بتحديات إضافية للريال.
وبلغ سعر العملة الإيرانية نحو 55000 ريال مقابل الدولار في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات لإجبار طهران على التفاوض عبر تقليص صادراتها النفطية والحد من وصولها إلى العملات الأجنبية