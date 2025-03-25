علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب تعرف على خيارات قوات الدعم السريع بعد خسارتها وسط السودان؟ شاهد.. صور جديدة غاية في الجمال من الحرم المكي خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة دراسة ألمانية مخيفة أصابت العالم بالرعب عن تطبيق تيك توك أكثر .. إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030 كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يناقشون خطط الحرب في اليمن عبر تطبيق سيجنال بمشاركة صحفي أضيف بالخطا
قال عضو مجلس الشورى اليمني، رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلماني العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، " إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون مجرد احتفال بل دعوة صريحة لمراجعة التزاماتنا تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتجديد العهد العربي، الحكومي والبرلماني، نحو تعزيز وحماية المنظومة العربية لحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات شعبنا العربي الكبير ويصون كرامته وحقوقه الأساسية.
وأضاف" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية، يمثل أكبر تهديد لكافة المواثيق العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، تعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته واحترامه مرة أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية اليوم العربي لحقوق الانسان للعام 2025 م والذي تنظمه لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان في جمهورية مصر العربية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأكد الشيخ الباشا في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اهتمام البرلمان العربي الكبير بملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وبالتجارب المتميزة للدول العربية التي طورت أنظمتها وجهودها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، يمثل فرصة سنوية مهمة لتقييم واقع حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات، بل أيضاً مناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا الشأن، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجتها.
وثمّن "بن زبع" إيفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات، التي تصدرها اللجنة المختصة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.