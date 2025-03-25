عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة

الثلاثاء 25 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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دكت الليله البارجات الأمريكية ومقاتلات القوات الجوية الامريكية عدة أهداف حساسة بمحافظة صعدة معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

حيث رصد مأرب برس 13 غارة جوية وقصف للبارجات الامريكية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمال اليمن، مما أسفر عن دوي انفجارات ضخمة في المنطقة، وشعور الاهالي القريبين من مناطق الاستهداف باهتزاز الأرض لشدة الانفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة وآليات عسكرية تابعة للحوثيين، فيما لا تزال الطائرات الحربية تحلق في سماء المدينة وسط تحركات ميدانية مكثفة، وتحركات حذرة لقيادات المليشيا.

وتأتي هذه الضربات في إطار التصعيد العسكري الأمريكي ضد الحوثيين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.