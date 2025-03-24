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شاهد.. صور جديدة غاية في الجمال من الحرم المكي خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان

الإثنين 24 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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صور جديدة من الحرم المكي في ليالي العشر الأواخر من شهر #رمضان

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