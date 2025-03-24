تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين 24 مارس عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة إنجلترا ضد لاتفيا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، فضلا عن مواجهة تونس ضد مالاوي فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
ليتوانيا X فنلندا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
بولندا X مالطة – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
البوسنة والهرسك X قبرص – الساعة 10:45 مساء
سان مارينو X رومانيا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ألبانيا X أندورا – الساعة 10:45 مساء
إنجلترا X لاتفيا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية لكأس العالم والقنوات الناقلة
ناميبيا X غينيا الاستوائية – الساعة 4 عصرا
أفريقيا الوسطى X مالي – الساعة 7 مساء
ليبيريا X ساوتومي وبرينسيب – الساعة 7 مساء
غينيا بيساو X بوركينا فاسو – الساعة 7 مساء
مدغشقر X غانا – الساعة 10 مساء
كوت ديفوار X جامبيا – الساعة 10 مساء
تونس X مالاوي – الساعة 12 مساء على قناة SSC1 HD
إثيوبيا X جيبوتي – الساعة 12 مساء
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X المصري البورسعيدي – الساعة 10:30 مساء على قناة