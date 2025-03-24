منفذ صرفيت بالمهرة يضبط 800 مروحة خاصة بالطائرات المسيرة تتميز بقوة كبيرة

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قالت وكالة سبأ الحكومية، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، ان موظفي الجمارك بالتعاون مع الجهات الأمنية في جمرك منفذ صرفيت بمحافظة المهرة شرق اليمن، تمكنوا من ضبط 800 مروحة طيران مسيّر صينية الصنع من شركة (GEFMAN)، والتي تتميز بقوة تصل لنحو 1050 وات ثلاثية الشفرات، ومصنوعة باستخدام ألياف زجاجية وكربونية.
وتحدث مدير عام جمرك صرفيت أحمد باكريت عن أهمية عملية ضبط شحنة مراوح الطيران المسيّر، والتي تأتي وفقاً لقانون الجمارك والقوانين النافذة ذات الصلة، وترجمة لتوجهات الحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب.
كما أكد حرص موظفي جمرك صرفيت والجهات الأمنية على مواصلة جهودهم والقيام بمسؤولياتهم الوطنية في مكافحة التهريب وضبط أي سلع ممنوعة وتشكل تهديداً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.
ونوه باكريت، بالأدوار الكبيرة لقيادتي وزارة المالية ومصلحة الجمارك في متابعة عمل الجمرك وتقديم الدعم اللازم له وتأهيل كوادره، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات ولاسيّما في مجال مكافحة التهريب.