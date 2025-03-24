شاب جنوبي مغترب في أمريكا يلقى مصرعه في عملية سطو مسلح

علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة عاجل ..البارجات الأمريكية تدك بأسلحة مدمرة تحصيات ومخازن أسلحة مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة حيث الإنسان يبعث الحياة في سكن الطالبات بجامعة تعز ويتكفل بكل إحتياجاته حتى زهور الزينة .. تفاصيل العطاء الذي لن يندم عليه أحد أردوغان يتوقع زخمًا مختلفًا للعلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب تعرف على خيارات قوات الدعم السريع بعد خسارتها وسط السودان؟ شاهد.. صور جديدة غاية في الجمال من الحرم المكي خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة دراسة ألمانية مخيفة أصابت العالم بالرعب عن تطبيق تيك توك أكثر .. إعادة انتخاب رودريجيز رئيساً لاتحاد الكرة بالبرازيل حتى 2030 كبار مسؤولي الإدارة الأميركية يناقشون خطط الحرب في اليمن عبر تطبيق سيجنال بمشاركة صحفي أضيف بالخطا
لقي مغترب يمني الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد مصرعه، بطلق ناري في مقر عمله بولاية نيويورك الأمريكية.
وذكرت مصادر متطابقة أن حسين المصنعة، الذي ينمتي إلى منطقة “الشعيب”، في محافظة الضالع، قُتل بعد أن أطلق شخص عليه النار أثناء عمله في متجره، لينقل على الفور إلى مستشفى سترونج في منطقة "روشستر"، بولاية نيويورك.
وتأتي هذهتاتي الحادثة الثانية خلال العام الجاري، التي يُقتل فيها مغترب يمني الجنسية بعد مقتل الشاب “عبدالرحمن فيدل الجبل” إثر إطلاق النار عليه من قبل شرطة الولاية في إحدى المحطات في ولاية لويزيانا الأمريكية