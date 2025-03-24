شاب جنوبي مغترب في أمريكا يلقى مصرعه في عملية سطو مسلح

الإثنين 24 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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لقي مغترب يمني الجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد مصرعه، بطلق ناري في مقر عمله بولاية نيويورك الأمريكية.

وذكرت مصادر متطابقة أن حسين المصنعة، الذي ينمتي إلى منطقة “الشعيب”، في محافظة الضالع، قُتل بعد أن أطلق شخص عليه النار أثناء عمله في متجره، لينقل على الفور إلى مستشفى سترونج في منطقة "روشستر"، بولاية نيويورك.

وتأتي هذهتاتي الحادثة الثانية خلال العام الجاري، التي يُقتل فيها مغترب يمني الجنسية بعد مقتل الشاب “عبدالرحمن فيدل الجبل” إثر إطلاق النار عليه من قبل شرطة الولاية في إحدى المحطات في ولاية لويزيانا الأمريكية