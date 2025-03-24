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عاجل.. إعلام عبري: ''أضرار مادية تسببت بها شظايا إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن''

الإثنين 24 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
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أعلن الإعلام العبري مساء اليوم الإثنين، وقوع ''أضرار مادية في مستوطنة بيت شيمش غرب القدس المحتلة جراء اعتراض صاروخ أطلق من اليمن''.

ودوت صفارات الإنذار في أكثر من 270 موقعا داخل اسرائيل من بينها منطقة تل أبيب الكبرى وكذلك في القدس المحتلة، إثر إطلاق صـ.ـاروخ من اليمن، وفق الإعلام العبري.

وقال موقع واللا أن شظايا صاروخية تسببت بأضرار طفيفة في مستوطنة بيت شيمش بعد اعتراض صاروخ من اليمن.

ولم يصدر عن الحوثيين حتى لحظة نشر الخبر 10:02م بيانا حول هذا الهجوم

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