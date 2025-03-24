للرجال- 6 فوائد تقدمها بذور الشيا للعضو الذكري

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تساعد بذور الشيا الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تمثل أهمية كبيرة لصحة العضو الذكري.
و يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد بذور الشيا للعضو الذكري، وفقًا للدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.
فوائد بذور الشيا للعضو الذكري
1- تعزيز صحة الحيوانات المنوية
تتميز بذور الشيا بمحتواها العالي من معدن الزنك، الذي يساعد على تعزيز الخصوبة لدى الرجال عن طريق زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها وحركتها.
2- فياجرا طبيعية
تغني بذور الشيا الرجال عن تناول المنشطات الجنسية، مثل الفياجرا، لأن معدن الزنك المتوفر به يساعد على زيادة مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" بالجسم، مما يعزز الأداء الجنسي.
3- تحسين الانتصابتلعب بذور الشيا دورًا كبيرًا في تحسين انتصاب العضو الذكري أثناء الجماع، بفضل قدرتها على تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القضيب.
4- زيادة القدرة على التحملتقلل بذور الشيا من شعور الرجال بالتعب أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، لأنها من الأطعمة التي تزيد القدرة على التحمل، نظرًا لفعاليتها الكبيرة في إمداد الجسم بالطاقة.
5- تعزيز الدافع الجنسيتزداد رغبة الرجال في ممارسة العلاقة الحميمة عند تناول بذور الشيا، بفضل محتواها العالي من معدن الفسفور، الذي يساعد على تعزيز الدافع الجنسي.
6- الوقاية من الضعف الجنسييصبح الرجال أقل عرضة للإصابة بالضعف الجنسي عند تناول بذور الشيا، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم، مما يمنع ضيق وانسداد الأوعية الدموية المغذية للعضو الذكري