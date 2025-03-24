مع ارتفاع درجات الحرارة.. تناول هذا المشروب الطبيعي لترطيب الجسم خلال رمضان

الإثنين 24 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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مع عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددًا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، يواجه الكثير من الصائمين صعوبات كبيرة في الحفاظ على رطوبة الجسم والتقليل من الشعور بالعطش طوال ساعات الصيام، ومع تزايد الحرارة، يصبح من الضروري اتخاذ احتياطات غذائية سليمة للحفاظ على صحة الجسم، حيث يعد الحليب المشروب المفضل لكثير من الصائمين.

في هذا السياق، ينصح موقع "الكونسلتو" بتناول الحليب يحتوي على مكونات طبيعية تعمل على تعزيز الترطيب وتخفيف الشعور بالعطش، مما يساهم في الحفاظ على النشاط والصحة خلال أيام رمضان الحارة، وفقا للدكتورة هدير عابدين، إخصائية التغذية العلاجية.

الحليب بديل ممتاز للترطيب ويقلل من العطشقالت هدير في حديثها مع "الكونسلتو" إن الحليب يمكن أن يكون بديلاً جيدًا للتقليل من الشعور بالعطش، حيث يحتوي على البروتينات التي تساعد في تقليل هذا الشعور.

وأضافت هدير، أن الحليب يمكن أن يكون بديلاً أفضل من المشروبات الرياضية بعد التمارين الرياضية نظرًا لاحتوائه على الصوديوم والبوتاسيوم والماء والبروتينات، كما أن يحتوي الحليب على بعض العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور التي تساهم في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

مكونات الحليب

وأكدت هدير أن الحليب يعتبر مصدرًا مهمًا للبروتين عالي الجودة، حيث يحتوي كوب واحد على 8 جرامات من البروتين و8 جرامات من الدهون وحوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أنه يعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين D، مما يجعله خيارًا غذائيًا مهمًا.

وفيما يتعلق بطريقة تناوله، أوضحت هدير أن أفضل طريقة للاستفادة من مكونات الحليب هي إضافته إلى بعض المواد الغذائية مثل الفاكهة أو الكاكاو أو القرفة، حيث يساعد ذلك في تحسين امتصاص مكوناته بشكل أفضل.

الحليب يحتوي على الكالسيوم الضروري لصحة العظام.نمو وتطور الجسم:

يحتوي على البروتينات والدهون والكربوهيدرات الضرورية لنمو الجسم.

تحسين صحة الأسنان:

يعزز صحة الأسنان بفضل الكالسيوم.

تحسين صحة الجلد:

البروتينات والدهون الموجودة في الحليب تساهم في تحسين صحة الجلد.تحسين صحة الشعر:

البروتينات والدهون تساعد في تعزيز صحة الشعر