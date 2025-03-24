انتهى الأمر.. فيفا يمنع النصر السعودي نهائيا من المشاركة في مونديال الأندية

الإثنين 24 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الباب أمام العديد من الأندية العالمية لتقديم طلبات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد استبعاد نادي ليون المكسيكي من البطولة.

وجاء قرار الاستبعاد نتيجة امتلاك مجموعة باتشوكا لناديي ليون وباتشوكا، حيث تمنع لوائح الفيفا مشاركة أكثر من فريق واحد مملوك لنفس الجهة في بطولة واحدة.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع ليون ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية تشيلسي الإنجليزي، وفلامينغو البرازيلي، والترجي التونسي.

ومع خروج ليون من المنافسة، بدأت التوقعات تشير إلى إمكانية دعوة نادي النصر السعودي للمشاركة كبديل، خاصة مع وجود حوالي 10 أندية عالمية تنتظر موافقة الفيفا للظهور لأول مرة في تاريخها بالمونديال.

ومع ذلك، أكد مصدر رسمي رفيع المستوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد فكرة دعوة أي فريق سعودي آخر، بما في ذلك النصر، للمشاركة كبديل عن ليون.

وأوضح المصدر، في تصريح لصحيفة "الرياضية"، أن هذا القرار يعود إلى عدة أسباب، منها اكتمال المقاعد الأربعة المخصصة لآسيا في البطولة، بالإضافة إلى تصنيف الأندية وعدم وجود استثناءات في اللوائح التي تحظر مشاركة أكثر من فريق من نفس الدولة إلا إذا توجوا بألقاب قارية بين عامي 2021 و2024.

وأضاف المصدر أن السعودية سيكون لها ممثل وحيد في البطولة وهو الهلال، ولا يمكن تجاوز اللائحة بهذا الصدد.

من المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين، حيث سيشارك الهلال في المجموعة الثامنة، حيث سيخوض أولى مبارياته ضد ريال مدريد الإسباني، كما سيواجه أيضا كلا من باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وستكون بطولة كأس العالم للأندية 2025، شبيهة في نظامها بكأس العالم للمنتخبات بين عامي (1998 و2022) حيث سيتم توزيع الأندية الـ32 في الدور الأول على 8 مجموعات بواقع 4 أندية في كل واحدة على أن يتأهل الأول والثاني للدور ثمن النهائي للمونديال، وصولا إلى النهائي الذي سيقام يوم 13 يوليو 2025. ويذكر أن المسابقة، تشارك فيها 5 أندية عربية وهي الهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي