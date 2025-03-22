مليشيا الحوثي تطوق منزل القاضي الشاوش بالأطقم المسلحة وتقوم بإختطافه من منزله

السبت 22 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم الجمعة على اختطاف قاض من منزله في مديرية السلفية محافظة ريمة لأسباب لم تعلن المليشيا عنها.

وأثارت عملية الاختطاف التي طالت القاضي أبو الفضل الشاوش موجة استياء واسعة في أوساط ابناء المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وذكر شهود عيان لموقع مأرب برس أن طقمين عسكريين طوقوا منزله صباح الجمعة واقتادوه بطريقة مفاجئة لم تمكنه حتى من ارتداء ملابسه.

موضحين أن الطقمين يقلان أفرادا ملثمين يرتدون الزي العسكري ،تؤكد هيئتهم وطريقة لبسهم انتماء هم لجهاز المخابرات التابع المليشيا.

وطالب عدد كبير من أبناء المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الكشف عن مصير القاضي الشاوش.

واستغربوا من الاسلوب الذي اتبعته المليشيا في عملية الاختطاف لغياب الدوافع ،والمبررات التي تستدعي حصار المنزل وافزاع النساء والأطفال.

يذكر أن القاضي أبو الفضل الشاوش أحد وجهاء ريمة وقد كرس جهوده في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين وكذا تنظيم أنشطة الأهالي في الأعمال التعاونية ورصف الطرق إلى القرى التي لم تصل إليها مشاريع الطرق الحكومية.