نهاية الأزمة.. برشلونة يستعيد كوبارسي من منتخب إسبانيا

السبت 22 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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انتهت الأزمة التي اندلعت مؤخراً بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب اللاعب باو كوبارسي.

وشارك كوبارسي، لاعب برشلونة، مع منتخب إسبانيا خلال التعادل 2-2 مع نظيره الهولندي، مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، وخرج قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كوبارسي تعرض لإصابة طفيفة في الكاحل، وأن المدافع الشاب قد يشارك في مباراة الإياب ضد هولندا يوم الأحد المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن وضع كوبارسي تسبب في أزمة بين برشلونة والاتحاد الإسباني، حيث يرغب البارسا في عودة اللاعب إلى النادي، بينما يرفض الاتحاد ليكون متاحاً إذا أراد المدرب لويس دي لافوينتي الاعتماد عليه.

انتهت أزمة برشلونة والاتحاد الإسباني، بعدما أعلن الأخير خروج كوبارسي من معسكر منتخب إسبانيا، والسماح له بالعودة إلى البارسا لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية على كاحله المصاب.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني، تقرر عودة كوبارسي إلى ناديه برشلونة لبدء فترة التعافي من الآلام التي يعاني منها في كاحله الأيمن والتي منعته من إكمال مباراة هولندا في روتردام".

على جانب آخر، ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن كوبارسي على الأرجح لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة في مباراته المقبلة ضد أوساسونا.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا، يوم 27 مارس/آذار الحالي، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن كوبارسي (18 عاماً) شارك في 42 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً وصنع 3 أهداف