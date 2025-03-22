مليشيا الحوثي تطوق منزل القاضي الشاوش بالأطقم المسلحة وتقوم بإختطافه من منزله من عمق الصحراء بمحافظة شبوة حيث الإنسان يشيد واحات العلم ..ويفتتح مدرسة استفاد منها أكثر من ألفي نسمة نهاية الأزمة.. برشلونة يستعيد كوبارسي من منتخب إسبانيا دكتور سعودي يفجر مفاجئة علمية جديدة عن الحبة السوداء وكيف تقي من أخطر أمراض العصر دولة خليجيه غير السعودية تتعهد باستثمار 1400 مليار دولار في أمريكا أول شابة خليجية تترشح لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة وزير الدفاع الأمريكي يهدد الحكومة العراقية والفصائل المسلحة.. لا شأن لكم في اليمن تعرف على الأهداف الثلاثة للضربات الأمريكية على الحوثيين.. هل يغامر ترامب عاصفة إقليمية أوسع؟ وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس حلف قبائل حضرموت .. تفاصيل عقوبات أمريكية جديدة على شركات وسفن تهريب النفط الإيراني لمليشيا الحوثي
أكَّدَ الدكتور فهد الخضيري؛ أن الحبة السوداء تمتلك خصائص فعّالة في الوقاية من نشوء الخلايا السرطانية بفضل مادة الثيموكوينون، التي تساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأورام عبر آليات حيوية؛ من بينها الموت المبرمج للخلايا (Apoptosis).
وأوضح، أن الجرعة الكافية للاستفادة من فوائدها الصحية هي نصف ملعقة صغيرة (نحو جرامَيْن) يومياً، مشدداً على أهمية طحنها ومضغها جيداً بالأضراس؛ لضمان امتصاص الجسم مكوناتها الفعّالة، حيث إن بلعها دون طحن يقلل من تأثيرها.
كما حذّر من اعتبارها بديلاً عن العلاجات الطبية المعتمدة؛ ناصحاً المرضى الخاضعين للعلاج، بعدم تناولها دون استشارة الطبيب، لافتاً إلى أن الاعتقاد بأن سبع حبات فقط كافية غير مستندٍ إلى أبحاثٍ علمية؛ بل هو اجتهادٌ غير دقيقٍ لم تثبته الدراسات الحديثة