دكتور سعودي يفجر مفاجئة علمية جديدة عن الحبة السوداء وكيف تقي من أخطر أمراض العصر  

السبت 22 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أكَّدَ الدكتور فهد الخضيري؛ أن الحبة السوداء تمتلك خصائص فعّالة في الوقاية من نشوء الخلايا السرطانية بفضل مادة الثيموكوينون، التي تساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأورام عبر آليات حيوية؛ من بينها الموت المبرمج للخلايا (Apoptosis).

وأوضح، أن الجرعة الكافية للاستفادة من فوائدها الصحية هي نصف ملعقة صغيرة (نحو جرامَيْن) يومياً، مشدداً على أهمية طحنها ومضغها جيداً بالأضراس؛ لضمان امتصاص الجسم مكوناتها الفعّالة، حيث إن بلعها دون طحن يقلل من تأثيرها.

كما حذّر من اعتبارها بديلاً عن العلاجات الطبية المعتمدة؛ ناصحاً المرضى الخاضعين للعلاج، بعدم تناولها دون استشارة الطبيب، لافتاً إلى أن الاعتقاد بأن سبع حبات فقط كافية غير مستندٍ إلى أبحاثٍ علمية؛ بل هو اجتهادٌ غير دقيقٍ لم تثبته الدراسات الحديثة