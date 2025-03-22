وزير الدفاع الأمريكي يهدد الحكومة العراقية والفصائل المسلحة.. لا شأن لكم في اليمن

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كشفت صحيفة لبنانية، عن تلقي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تحذيرات شديدة اللهجة من وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، تتعلق بمنع أي تدخل للفصائل المسلحة العراقية في الرد الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصدر حكومي عراقي قوله، إن واشنطن هددت برد عسكري مباشر داخل العراق في حال حدوث أي تحركات من الفصائل، مشددًا على ضرورة الإسراع في تفكيك هذه الفصائل ونزع سلاحها، باعتبار هذا الملف أولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في سياق متصل، كشفت الصحيفة عن مصادر مطلعة في بغداد عن زيارة غير معلنة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية، حيث عقد اجتماعًا مع قادة "الإطار التنسيقي"، والفصائل المسلحة، و"الحشد الشعبي"، بحضور السفير الإيراني.
وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية، خاصة الضربات الأمريكية على اليمن، مع تأكيد ضرورة التزام العراق بالحياد وعدم التدخل في النزاعات الإقليمية، وفقا للصحيفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لكبح نفوذ الفصائل المسلحة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة، سواء في اليمن عقب الضربات الأمريكية، أو في غزة بعد استئناف القصف الإسرائيلي على القطاع، وفقا للصحيفة