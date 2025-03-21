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وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس حلف قبائل حضرموت .. تفاصيل

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في جدة ـ مساء الخميس، رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، وكيل أول محافظة حضرموت.

ونشر الحساب الرسمي للحلف في منصة «فيسبوك» صورة للشيخ عمرو بن حبريش مع الأمير خالد بن سلمان.

وأوضح ابن حبريش في المنشور أنه تم خلال الاجتماع «مناقشة الأوضاع على مستوى اليمن عامة وكانت حضرموت حاضرة بكل استحقاقاتها السياسية منها والأمنية والاحتياجات الخدمية الهامة».

وقال: «لمسنا الصدق والجدية وكل ما يبشر بالخير الواعد، وإن شاء الله تشهد هذه الملفات متغيرات إيجابية في المستقبل القريب».

ويمثل لقاء وزير الدفاع السعودي مع رئيس حلف قبائل حضرموت تطوراً لافتاً في ملف أزمة حضرموت المستمرة في التصاعد منذ نحو ثمانية شهور على خلفية مطالب خدمية وسياسية

 
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