وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يستقبل بن حبريش في جدة

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش.

وأوضح بن حبريش في بيان نشره عبر صفحته على منصة "إكس" أن الاجتماع الذي عُقد، يوم الخميس، في جدة ناقش الأوضاع في اليمن بشكل عام، مع التركيز على استحقاقات حضرموت السياسية والأمنية والخدمية.

وأضاف بن حبريش: "التمسنا الصدق والجدية وكل ما يبشر بالخير الواعد، وإن شاء الله تشهد هذه الملفات متغيرات إيجابية في المستقبل القريب".

وأكد أن حضرموت ستكون دائماً سنداً ودعماً للقيادة العربية الرشيدة بما يخدم الجميع ويحقق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.

وكان بن حبريش قد أجل اجتماعاً لحلف قبائل حضرموت كان مقرراً يوم الأربعاء، إثر تلقيه دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، حيث رافقه قائد قوات حماية حضرموت العميد مبارك العوبثاني.

وفي وقت سابق صرح بن حبريش بأن حلف قبائل حضرموت لا يعترف بمجلس القيادة الرئاسي، ولا يرحب بزيارتهم إلى حضرموت ما لم يتم تمكين أبناء المحافظة من حقوقهم المشروعة كشركاء في السلطة والثروة، ردا على زيارة عيدروس الزبيدي الى المكلا.

كما رد على اتهامات وجهها رئيس المجلس الانتقالي للحلف، مشيراً إلى أن تلك الانتقادات تعكس إخفاقات المجلس الانتقالي ووضعه الصعب.

وأشار بن حبريش إلى مطالب قبائل حضرموت بإشراك أبنائها في الدولة وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتجنيد ضمن قوات الدولة، منتقداً المجلس الانتقالي الذي وصفه بأنه يعمل خارج إطار الدولة بممارسات مثل إنشاء معسكرات وقوى عسكرية مستقلة.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد زار المكلا في 16 مارس، وأثار جدلاً بخطاب حذر فيه من خطر عودة عناصر من تنظيم القاعدة إلى المكلا، وهاجم مؤتمر حضرموت الجامع، زاعماً أن فريق الحوار التابع للمجلس حاول التواصل معهم لكنهم رفضوا التعاون.