اكتشف اسبابها وطرق علاجها .. الم راس المعدة مع غازات

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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هل تعاني من آلام البطن؟

وهل يستقر الألم في منطقة رأس المعدة؟ وهل هذا الألم مصحوبا بحالة من الغازات والانتفاخات؟

إن كنت كذلك فهذا المقال سيقدم لك أهم أسباب الم راس المعدة مع غازات بالإضافة لأهم طرق العلاج،فتابعنا لتعرف أكثر.

ألم رأس المعدة

يتم الشعور بألم رأس المعدة في الجزء العلوي من البطن بالتحديد في المنتصف أو أسفل القفص الصدري، وهو في الغالب لا يكون سببا للقلق، فقد تشعر بآلام المعدة فقط، ولكن في بعض الأحيان قد يرتبط بمجموعة من الحالات الأخرى الخطيرة، والتي قد تمثل خطرا على حياة المصاب.

أسباب الم راس المعدة مع غازات يمكن أن يحدث ألم رأس المعدة المصحوب بغازات نتيجة لعدة أسباب أهمها التالي:

1-عسر الهضم وتحدث المشكلة بعد تناول الطعام، حيث يمكن أن تتسبب أحماض المعدة في تهيج بطانة الجهاز الهضمي، وغالبا ما يسبب عسر الهضم ظهور أعراض مثل التجشؤ، والغازات، والانتفاخ، وتكون هذه الأعراض موجودة بجانب ألم رأس المعدة. اقرأ أيضا: غازات البطن أسبابها وطرق علاجها

2- عدم تحمل اللاكتوز يمكن أن يتسبب عدم تحمل اللاكتوز في حدوث الأمر، حيث يعاني بعض الأشخاص من مشكلة في هضم اللاكتوز الموجود باللبن ومشتقاته الأخرى، وتتسبب الحالة في وجود ألم رأس المعدة المصحوب بانتفاخات، وغازات، وغثيان، وقيء، وإسهال.

3- فتق الحجاب الحاجز يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يدفع جزء من المعدة لأعلى خلال الحجاب الحاجز ومنه إلى الصدر، وقد يحدث هذا الفتق بسس التعرض لأحد الحوادث أو بسبب ضعف عضلة الحجاب الحاجز، وغالبا ما تتسبب الحالة في حدوث ألم رأس المعدة المصحوب بغازات، بالإضافة لبعض الأخرى مثل مشاكل البلع، والتشجؤ، والتهاب الحلق، وضيق الصدر.

4- أمراض المرارة قد تسبب مشكلات المرارة أيضًا في حدوث المشكلة، فيمكن أن تتسبب حصوات المرارة أو التهاب المرارة في حدوث ألم رأس المعدة المصحوب بغازات بالإضافة لبعض الأعراض الأخرى الصفراء، والانتفاخ، وفقدان الشهية.

5- الحمل يحدث ألم رأس المعدة في حالات الحمل بصورة شائعة، بسبب ارتجاع الأحماض، وضغط الرحم على البطن، وتغير الهرمونات، ويجب الانتباه وزيارة الطبيب بصورة دورية لأن الأمر قد يشير لحالة خطيرة.

أسباب ألم رأس المعدة الأخرى يمكن أن يحدث ألم رأس المعدة نتيجة لعدد من الأسباب الأخرى أهمها:

مريء باريت، وهو عبارة عن عدد من التغيرات في خلايا المريء. ارتجاع المريء. الإفراط في تناول الطعام. حرقة المعدة. شرب الكحول. التهاب المريء. سرطان البنكرياس. التهاب البنكرياس.

القرحة الهضمية.

سرطان المعدة.

سرطان المريء.