إسرائيل تعلن اغتيال قائدين بارزين من حماس في غزة.. من هما؟

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ادعى جيش الاحتلال الخميس، أنه اغتال قائدين بارزين من حركة حماس وجناحها العسكري، في ضربات وقصف جوي على القطاع خلال الساعات الماضية.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "نفذ عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أسفرت عن تصفية رشيد جحجوح، رئيس جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس".

وأضاف أن "جحجوح تولّى هذا المنصب خلفًا لسامي عودة، الذي اغتيل في تموز/ يوليو 2024".

وذكر البيان، أن الجحجوح، "كان مسؤولًا عن الحملات الدعائية التي استخدمتها حماس".

وأوضح البيان أن "جهاز الأمن العام في حماس يعد أحد الأذرع الأمنية السرية والمركزية للحركة، حيث يتولى مهام متعددة، من بينها كشف العملاء، وحماية قيادات الحركة وممتلكاتها داخل القطاع وخارجه".

من جهة أخرى، قالت قناة كان الرسمية، إن أسامة طبش قائد الكتيبة الشرقية للواء خانيونس التابع لحركة حماس اغتيل في قصف جنوب قطاع غزة الخميس.

وأوضحت القناة، أن "الجيش الإسرائيلي" كان قد أعلن عن اغتيال طبش في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن تبيّن أنه ما زال على قيد الحياة، وقاد مراسم تسليم محتجزين إسرائيليين في خانيونس ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

ولم تؤكد حركة حماس أو كتائب القسام ما قاله جيش الاحتلال بشأن اغتيال جحجوح وطبش، غير أن العديد من القادة التابعين للحركة أعلنت قوات الاحتلال اغتيالهم، وتبين لاحقا أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت دولة الاحتلال جرائم إبادتها الجماعية بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، خلفت "710 شهداء وأكثر من 900 جريح"، في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وزارة الصحة في القطاع